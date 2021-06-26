شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة ...شركاء اليمن الدولية تنفذ اللقاء الحواري الثاني بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي والمدني. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت في مدينة الغيضة اليوم السبت منظمة شركاء اليمن الدولية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة المهرة حوار السلطة المحلية والمجتمع المدني، اللقاء الثاني، في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي.

اللقاء الحواري الذي حضره مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ومدير المنح بمنظمة شركاء اليمن عاطف الهمداني و ابراهيم مشقاص مساعد البرامج بمنظمة شركاء اليمن

واستهدف 12 مسؤلا محليا وقيادات المجتمع المدني والقطاع الخاص

من القطاع العام شارك (المرور و الاشغال والمياه) ومن القطاع الخاص رئيس الغرفة التجارية ومن منظمات المجتمع المدني (مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، مؤسسة فينا خير للتمنية و الأعمال الانسانية، جمعية وحدة شباب المهرة)

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هدف اللقاء الى تحسين التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات الى المجتمع.

الجدير بالذكر ان المشاركون سيناقشون على يد الميسر محمد صالح الكثيري مخرجات اللقاء السابق ومدى تنفيذها من قبل السلطة المحلية والتحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ.



وفي اللقاء ناقش المشاركين الألية لتحسين التنسيق بين ادارة السلطة المحلية وادارات المديريات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للتواصل مع المجتمع للاستماع الى هموم المواطنين واحتياجاتهم لتقديم الخدمات بشكل افضل.





ويتضمن برنامج اللقاء الحواري وضع خطة من السلطة المحلية للتواصل المجتمعي والمشاركة وطلب مدخلات الناس وتحديد مطالبهم واحتياجاتهم لغرض تحسين الخطة الإستراتيجية، كذلك تشجيع المشاركين في اللقاء على التوصل الى طريقة لجمع مداخلات المواطنين حتى يتم خدمتهم بشكل أفضل.



يذكر أن البرنامج الخاص بتعزيز الاستقرار المحلي الذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية يهدف الى خلق شراكة حقيقية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات بشكل افضل وبحث التدخلات الممكنة وتحويلها إلى واقع ملموس للمواطنين.