شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية بصنعاء تزف بشرى سارة لكافة المواطنين وتصدر هذا البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه معالي وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي بتشكيل لجنة خاصة باستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مراكز الشرطة في العاصمة والمحافظات

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، تضمن ترحيب معالي وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي عضو المنظومة العدلية بدعوة الأخ محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية والتي دعا فيها معالي وزير الداخلية لتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لاستقبال تظلمات المواطنين من منتسبي أقسام الشرطة فقد وجه معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة بشكل عاجل بهذا الخصوص .

قد يهمك ايضاً

وأوضح البيان أن اللجنة التي أصدر وزير الداخلية بتشكيلها، ستبدأ عملها في العاصمة ابتداءً من يوم غد الأحد في مبنى مصلحة خفر السواحل الكائن في شارع القيادة وسيستمر الإستقبال لمدة أسبوع من هذا التاريخ.

مشيرة إلى أن أي شكاوى بعد الفترة المحددة سيتم رفعها عبر مركز الشكاوى الخاص بوزارة الداخلية على الرقم (189).

ودعت وزارة الداخلية جميع المتظلمين في أمانة العاصمة الى إيصال شكاواهم يداً بيد، مؤكدة أنها لن تقبل أي شكوى إلا بحضور الشاكي وأدلته.

وأشار بيان الداخلية إلى أنه سيتم الإعلان بعد استكمال عمل اللجنة في أمانة العاصمة عن محافظة أخرى ستعمل فيها اللجنة بنفس الآلية حتى تُستكمل بقية المحافظات التي تتواجد فيها أجهزتنا الأمنية.

ودعى بيان الوزارة المواطنين الى تحري الدقة والصدق في الشكاوى المقدمة منهم على رجال الأمن وأشارت إلى أنها ستعمل على انصاف الشاكين ، كما أنها لن تتغاضى عن أي شكوى كيدية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها.

وأكد البيان حرص وزير الداخلية على إيصال صوت المواطن إلى الداخلية، وأن وزارة الداخلية لن تألوا جهداً بإذن الله في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والوطن .

وأضاف البيان: “إن وزارة الداخلية تتعامل مع المجتمع من منظور واحد أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن أي مجرم او مخالف للقوانين والأنظمة سينال عقابه”.

في ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله

يقول الله سبحانه وتعالى ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } النساء135 .

رحب معالي وزير الداخلية اللواء / عبد الكريم أمير الدين الحوثي عضو المنظومة العدلية بدعوة الأخ / محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية والتي دعا فيها معالي وزير الداخلية لتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لاستقبال تظلمات المواطنين المرفوعة على منتسبي وزارة الداخلية في أقسام الشرطة فقد وجه معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة بشكل عاجل بهذا الخصوص .

إن وزارة الداخلية تتعامل مع المجتمع من منظور واحد أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن أي مجرم لابد أن ينال عقابه وإذ تهيب وزارة الداخلية بالانضباط بالقانون وتدعوا الى الشراكة المجتمعية في مكافحة الجريمة والوصول الى العدالة والحفاظ على الحقوق والأمن والاستقرار وأنها تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب مع كل منتسبيها فستبدأ وزارة الداخلية بتشكيل لجان بدءً من أمانة العاصمة وانتهاء ً بآخر محافظة تتواجد فيها أجهزتها الأمنية.

وإننا ندعو الإخوة المواطنين الأعزاء الى التحري في الشكاوى المقدمة على رجال الأمن وأن أي شكوى كيدية لن نتغاضى عنها بل سينال صاحبها عقوبته.

مع العلم أن عمل اللجنة سيبدأ في أمانة العاصمة من يوم الأحد27/ يونيو 2021م الموافق 17/11/ 1442هـ في مبنى مصلحة خفر السواحل الكائن بشارع القيادة وسيستمر الاستقبال لمدة أسبوع من هذا التاريخ وبعدها إذا كان هناك أي شكاوى يتم رفعها عبر مركز الشكاوى الخاص بوزارة الداخلية على الرقم (189) وندعو جميع المتظلمين في أمانة العاصمة الى إيصال شكاواهم يداً بيد ولن تقبل أي شكوى الا بحضور الشاكي وأدلته وسنعلن بإذن الله بعد استكمال عمل اللجنة في أمانة العاصمة عن محافظة أخرى بنفس الآلية حتى نستكمل بقية المحافظات التي تتواجد فيها أجهزتنا الأمنية .

وقد حرصنا على تشكيل هذه اللجان من أجل إيصال صوت المواطن الينا وأن وزارة الداخلية لن تألوا جهداً بإذن الله في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والوطن .

نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن وزارة الداخلية

السبت

16 ذو القعدة 1442 .. الموافق 26 يونيو 2021 م