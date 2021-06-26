شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الانتقالي: أبطال شبوة انتصروا لكرامتهم ضد جرائم وإرهاب الإخوان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي, علي الكثيري, على مداهمة الإخوان بمدرعات ودبابات للفعالية السلمية في شبوة وقال .."اليوم كان حافلا في شبوة, تمادت مليشيات الإخوان المسلمين في محاولة لإفشال الفعالية الجماهيرية السلمية التي دعت لها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة, وتم اليوم مداهمة ساحة الفعالية والاعتداء على منصة الفعالية والزج بالعشرات من الأطقم ولمدرعات لتفزيع المواطنين وإفشال الفعالية ولكن أبطال شبوة واجهوا التحدي واستطاعوا إنجاح الفعالية بعد نقلها إلى مكان أخر وأوصلوا الرسالة التي أرادوا إيصالها بطريقة سلمية حضارية".

وتابع في تصريحه لقناة "الغد المشرق"..."هناك رسائل معلومة ومحافظة شبوة مختطفة من الجماعة الإرهابية وأول رسالة في هذا الصدد هي ان السلطة يجب ان تعود الى أهلها وأبناءها وان يتم العمل على وقف هذه الجماعة عن هذه الممارسات العدوانية تجاه أبناء شبوة تحديدا وأبناء الجنوب عموما الرسالة الأخرى وهي ان الفعالية تدعو وتطالب باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يؤدي الى تنفيذ الشق الذي يختص على الأوضاع في شبوة وبالتالي عودة النخبة الشبوانية وتامين المحافظة وإجلاء القوات العسكرية التي قدمت من مأرب والجوف وهي قوات مؤدلجة وتابعة لقوات الإخوان المسلمين وإجلاءها من المحافظة وتمكين أبناء المحافظة بعيدا عن هذه المحافظة وأدواتها الإرهابية المتمثلة في داعش والقاعدة".

وعن موقف المجلس الانتقالي عن ما حدث " نحن تابعنا ما حصل اليوم وموقفنا واضح وما أقدمت عليه هذه الجماعة الإرهابية ونؤكد لأشقاء في التحالف العربي إننا قد نتخذ خطوات لوقف أي تواصل مع الإخوة في الشرعية إذا تمادوا مع الجماعة في عدوانها على شعبنا, ونحن نطالب ببدء النقاش في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض من شبوة تحديدا وينبغي ان تعالج الأمور والعودة السريعة الى قوات النخبة الشبوانية ان تنتشر وتمارس مهامها في المحافظة ووقف عمليات الاعتداء التي تمارسها الجماعات الإرهابية إضافة الى سحب القوات العسكرية من محافظة شبوة التي قدمت من محافظات أخرى وتقلها الى الجبهات بحيث تستطيع تامين المحافظة بعيدا عن هذه الجماعة وتواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية".