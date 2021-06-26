شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على حجم توليد وعجز الأحمال اليومية لكهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ▪️ *محطات التوليد الحكومي* *الحسوة:* 44 ميجا وات *الحسوة:*(2) 0 ميجا وات *المنصورة(1):* 0 ميجا وات *المنصورة(2):* 27.4 ميجا وات *خورمكسر:* 0 ميجا وات *حجيف الحكومي:* 0.6 ميجا وات *انترسولارحجيف:* 6.6 ميجا وات *انترسولارحسوة:* 14.5 ميجاوات *التواهي:* 2.2 ميجا وات *الملعب:* 10.4 ميجا وات *الشيباني(شهناز):* 21 ميجاوات *إجمالي الطاقة الحكومية* 126.7 ميجا وات ▪️ *محطات التوليد المؤجر:* *باجرش:* 36.9 ميجاوات *السعدي:* 27.5 ميجاوات *الاهرام:* 32.4 ميجاوات *العليان(الصعدة):* 17.7 ميجاوات *العليان(الملعب):* 9.9 ميجاوات *العليان(حجيف):* 9.3 ميجاوات *إجمالي الطاقة المشتراة* 133.7 ميجاوات ▪️ *مرسل إلى :* *بئرناصر:* 4 ميجا وات *لحج:* OFF *جعار:* 3.5 ميجاوات *الضالع:* 3 ميجاوات ▪️ *مفاتيح عليها مشاكل:* - حوش الجمارك 9 ميجاوات - الصرمي 7.5 ميجاوات - قريةالحسوة 7 ميجاوات - كلاسA ميجاوات6 ▪️ *التوليد والعجز:* *إجمالي التوليد:* 260.4 ميجاوات *حمل عدن:* 556 ميجاوات *العجز:* 306.1 ميجاوات ▪️ *قراءة التردد ـ الجهد ـ الحرارة:* *التردد:* 50.1 هرتز *الجهد:* 132/33.5 ك.ف *درجة الحرارة:* 32 °C ▪️ *ملاحظة:* *هذه النشرة تمثل ساعة الذروة في اليوم ولا توضح اليوم كاملاً وما يتخلله من خروج متكرر للتوليد او أي أعطاب في الشبكة ولهذا لا يبنى عليها أي استنتاجات أو تحليل أو تنظير.*

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