وزير الداخلية يطلع على تجربة أكاديمية الشرطة المصرية ويلتقي بالطلبة المبتعثين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وسفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم اليوم أكاديمية الشرطة المصرية.



وتعرفا من مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة المصرية اللواء أحمد إبراهيم إلى شرح حول مكونات الأكاديمية والمناهج وأساليب التدريب التي تعتمد على أحدث النظم في المجال الأمنى.

وطاف وزير الداخلية والوفد المرافق معه، على كليات الأكاديمية والمنشآت التابعة لها من مباني الخدمات والعيادات الطبية وقاعات التدريب ومجمع ميادين التدريب المتكاملة وصالات الألعاب الرياضية والملاعب الرياضية متعددة الأغراض.

وبحث وزير الداخلية مع رئيس أكاديمية الشرطة إمكانية التوأمة بين الأكاديمية وكلية الشرطة بحضرموت للأستفادة من التجارب والخبرات في المجال الأمني.

كما التقى وزير الداخلية خلال زيارته للأكاديمية بالطلاب اليمنيين المبتعثين والدارسين في الأكاديمية.

وأكد "حيدان "على فخر وزارة الداخلية واعتزازه بالطلبة الدارسين بالكلية وحاجة الوطن إلى خبراتهم لتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن ودحر المليشيات الانقلابية.

وأشاد بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلبة والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية وقدرات ومهارات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.