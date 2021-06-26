شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحليق 7 طائرات استطلاع حوثية في أجواء الجبلية جنوبي محافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

وثقت القوات المشتركة، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، تحليق 7 طائرات استطلاع لمليشيات الحوثي في أجواء منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وأكد مصدر عسكري، أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددها 7، تم رصدها خلال 12 ساعة على فترات متقطعة في أجواء متفرقة من منطقة الجبلية.

وتقوم مليشيات الحوثي بإطلاق طائراتها للتجسس على مواقع القوات المشتركة تارة، في مؤشر خطير لتصعيد عملياتها العسكرية، وتارة أخرى لاستهداف المدنيين