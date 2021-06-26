المليشيا تحرم أهالي ذمار من المياه وتبيعه لري القات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ ذمار

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على حرمان أهالي محافظة ذمار من الحصول على المياه من الحوض المائي للمحافظة، ووجهت ببيعه لري أشجار القات في عدة مناطق، بالإضافة إلى مناطق رداع بالبيضاء.



وأكدت مصادر محلية أن المدعو "محمد ناصر البخيتي" المعين من قبل المليشيات الحوثية محافظاً لذمار، وجه بالسماح بتعبئة شاحنات نقل المياه وري مزارع القات في المناطق القريبة من الحوض المائي بالمحافظة، بالإضافة إلى ري مزارع القات في رداع.

ووفقا للمصادر، فإن المدعو "البخيتي"، دعا إلى الاستفادة من الحوض المائي لجني أموال من بيع المياه، غير مكترث للمعاناة التي يشكو منها أهالي مدينة ذمار، جراء انقطاع المياه عن أحيائهم السكنية.

من جانبهم شكا الأهالي من أزمة مياه خانقه في عموم المدينة، إذ تشهد بعض الأحياء توفر المياه لساعات معدودة في يوم واحد بالأسبوع، لكن أغلب المواطنين يعتمدون على شاحنات المياه وشرائها من الأسواق بسعر 8 آلاف ريال.

وأكدوا أن مليشيات الحوثي تنهب مخصصات تشغيل المياه من مشتقات نفطية، بالإضافة إلى نهبها لإيرادات المياه، لتلجأ إلى جني المزيد من الأموال عبر بيع المياه لري مزارع القات