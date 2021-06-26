المليشيات الحوثية تصادر منازل وممتلكات أحد رجال الأعمال بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

صادرت مليشيات الحوثي منزل أحد رجال الأعمال، كما استصدرت أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بنهب منازل وممتلكاته بتهم ملفقة.



واتهم رجل الأعمال اليمني محمد يحيى الحيفي، اليوم (السبت)، قيادات حوثية بالسطو على منزله والضغط عليه لإجباره على التنازل عن ممتلكاته وشركاته.

هذا وظهر الحيفي في شريط فيديو مصور طالب فيه زعيم المليشيات بوقف عصاباته عن ممارسات السطو على ممتلكاته.

وقال إن القيادات الحوثية وجهت له عددا من التهم منها أنه هارب خارج اليمن رغم أنه موجود في صنعاء، ثم وجهوا له تهمة أن منزله الذي استولوا عليه تابع لعلي محسن الأحمر، ثم عادوا ليقولوا إنه كان مسكناً للسفير الأمريكي، مؤكدا أن كل هذه أكاذيب.

وأضاف: «الحوثيون اتهموني بأني جاسوس وعميل لأمريكا ومع الشرعية والتحالف ضدهم»