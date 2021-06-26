شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون خبراً هاماً بخصوص فتح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين جلال الرويشان ، ” صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ومطارها هو المطار الدولي المعتمد ولا خيارات لدينا غير فتح المطار وإن استمر العدوان 7 سنوات أخرى”.
وأعلن الرويشان ، خلال كلمة له بوزارة النقل ، جاهزية مطار صنعاء الدولي فنياً وأمنياً لاستقبال الرحلات اليوم السبت، لافتاً إلى أن المشكلة المتعاظمة فيما يتعلق بمطار صنعاء إنسانية ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية أو العسكرية .
قد يهمك ايضاً
ولفت إلى أن انتقال المسافرين إلى مطاري سيئون وعدن التي تعد حتى خارج سيطرة العملاء تجعلهم عرضة للابتزاز والتقطع والقمع والمنع والإرجاع.
وأكد أن حق السفر أمرٌ مكفول لكل فرد وعلى كل أحرار العالم تحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة إغلاق مطار صنعاء التي تمثل انتهاكاً صارخا لكل القوانين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون خبراً هاماً بخصوص فتح مطار صنعاء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.