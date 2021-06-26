شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون خبراً هاماً بخصوص فتح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين جلال الرويشان ، ” صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ومطارها هو المطار الدولي المعتمد ولا خيارات لدينا غير فتح المطار وإن استمر العدوان 7 سنوات أخرى”.

وأعلن الرويشان ، خلال كلمة له بوزارة النقل ، جاهزية مطار صنعاء الدولي فنياً وأمنياً لاستقبال الرحلات اليوم السبت، لافتاً إلى أن المشكلة المتعاظمة فيما يتعلق بمطار صنعاء إنسانية ولا علاقة لها بالأوضاع السياسية أو العسكرية .

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ولفت إلى أن انتقال المسافرين إلى مطاري سيئون وعدن التي تعد حتى خارج سيطرة العملاء تجعلهم عرضة للابتزاز والتقطع والقمع والمنع والإرجاع.

وأكد أن حق السفر أمرٌ مكفول لكل فرد وعلى كل أحرار العالم تحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة إغلاق مطار صنعاء التي تمثل انتهاكاً صارخا لكل القوانين.