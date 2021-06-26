شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء التي يجب تجنبها بعد ممارسة الجنس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمكافحة إلتهابات المسالك البولية والتهيج وتقوية العلاقة الزوجية.. يجب عليك تغيير بعض العادات وخاصة بعد ممارسة الجنس.

إليك خمس أخطاء لا يجب القيام بها بعد ممارسة الجنس وفقاً لمنصات متخصصة في المجال الطبية:

_ نسيان الذهاب إلى الحمام بعد ممارسة الجنس

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أثناء ممارسة الجنس يتم فرك مجرى البول الذي يقع فوق مدخل المهبل مما قد يؤدي إلى الحروق وحتى التهاب المثانة.. و الحل هو التبول بعد الجماع للقضاء على البكتيريا التي تنتقل إلى مجرى البول.



_ غسل أعضائك الخاصة بالماء الساخن

لا ينصح عمومًا بالغسيل بالماء الساخن جدًا لأن جلد الأعضاء التناسلية يكون حساس.. من خلال الفعل الجنسي وقد يؤدي غسل هذه المنطقة بالماء الساخن جدًا إلى حدوث تهيج.



_ استخدام منتجات النظافة المعطرة للنظافة الشخصية

تحتوي منتجات النظافة في بعض الأحيان على عطر في حين أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أي حساسية.. خاصة يستخدمونها دون مشاكل على أساس يومي فمن المستحسن اختيار منتجات النظافة المخصصة خصيصًا للنظافة الشخصية مع درجة الحموضة بين 4 و 8 .. بالقرب من درجة الحموضة في المهبل فإنها تسمح بتنظيف هذه المنطقة الحساسة بشكل خاص.



_ ارتداء الملابس الضيقة أو الملابس الداخلية

بعد ممارسة الجنس تبقى بقايا السوائل في الأعضاء التناسلية.. لهذا السبب لا ينصح بارتداء الملابس الضيقة والملابس الداخلية بعد ممارسة الجنس مباشرة

_ النوم ومشاهدة التلفاز واستخدام الهاتف

الكثير من ردود الفعل التي يمكن أن تمارسها بعد ممارسة الجنس ماذا لو استفدت من هذه اللحظة الحميمة للدردشة مع شريك حياتك.

