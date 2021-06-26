قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "تتمتع الولايات المتحدة بشراكة قوية مع الحكومة اليمنية ونتطلع إلى عودتها إلى عدن"

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ناقش مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير الوضع الانساني في اليمن.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أن النقاش كان مثمرا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز وصول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق نار شامل وفوري على مستوى الدولة.
كما أكد النقاض على أهمية إنهاء هجوم الحوثيين على محافظة مأرب، حيث يقيم مليون نازح داخلي معرض للخطر.
وفي ذات السياق قالت الوزارة أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تحدث مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك لمناقشة محادثات اتفاقية الرياض والجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة.
وأكدت الوزراة "تتمتع الولايات المتحدة بشراكة قوية مع الحكومة اليمنية ونتطلع إلى عودتها إلى عدن"
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