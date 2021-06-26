شكرا لبحثكم عن خبر رصد ٧ طائرات حوثية مسيرة في منطقة الجبلية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
رصدت القوات المشتركة، اليوم السبت 26 يونيو، تحليق 7 طائرات إستطلاع لمليشيات الحوثي في في أجواء منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.
وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة أن طائرات الإستطلاع الحوثية البالغ عددهن 7 طائرات تم رصدهن خلال 12 ساعة على فترات متقطعة في أجواء متفرقة من منطقة الجبلية.
وتقوم مليشيات الحوثي بإطلاق طائراتها للتجسس على مواقع القوات المشتركة تاره، في مؤشر خطير لتصعيد عملياتها العسكرية، وتاره أخرى لاستهداف المدنيين.
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