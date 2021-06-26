شكرا لبحثكم عن خبر كاتبة خليجية : تشيد بقرار نقل قيادة الدعم والإسناد خارج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اشادت الباحثة والكاتبة الخليجية نورا المطيري بقرار نقل الوية الدعم والاسناد خارج العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المطيري ان هذه القررات تتوافق مع اهداف اتفاق الرياض وسيكون لها اثر كبير في تسريع العملية السياسية في اليمن.

وكتبت المطيري في تغريدة لها على موقع “تويتر” : ‏قرارات رئيس ⁧‫#المجلس_الانتقالي_الجنوبي‬⁩ اللواء ⁧‫#عيدروس_الزبيدي‬⁩ بنقل مقر قيادة وألوية الإسناد والدعم إلى خارج ⁧‫#عدن‬⁩ وضمها للقوات في وزارة الدفاع تتوافق مع أهداف ⁧‫#اتفاق_الرياض‬⁩ وسيكون لها اثر كبير في تسريع ايجاد الحلول العملية للمرحلة المقبلة في ⁧‫#اليمن‬⁩.

وكان الزبيدي اصدر عدد من القرارات مساء الجمعة كان ابرزها تكليف العميد صالح السيد بقيادة الوية الدعم والاسناد ونقلها الى خارج العاصمة عدن.