شكرا لبحثكم عن خبر بعد اقتحام منصة عبدان وتكسيرها ..منطقة جباه سقام تشهد الفعالية ” صور فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتشد المئات من ابناء مديرية شبوة في فعالية عبدان التي أقيمت اليوم السبت والتي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي . حيث أقدمت عناصر أمنية تتبع الإخوان بشبوة بإقتحام للمنصة مساء امس التي من المفترص إقامة فعالية عبدان فيها وتكسيرهم لها وقيام بعض من الجنود بالدوس على صور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس بطريقة مخجلة . مصادر محلية أوضحت بأن اللجنة التحضيرية للفعالية رجحت العقل الإنسحاب تجنبا لإراقة الدماء ونقل الفعالية إلى ساحة منطقة جباه سقام بمديرية نصاب بدل من منطقة عبدان . مشغل الفيديو 00:00 00:26

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