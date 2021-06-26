مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية بالصواريخ والطيران المسير في البيضاء

وبث ناشطون صورًا تظهر أعمدة الدخان والحفر التي أحدثها القصف الحوثي والتي كانت إحداها قرب مدرسة

قصفت مليشيات الحوثي، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، بالصواريخ والطيران المسير مناطق سكنية بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة