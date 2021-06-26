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مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية بالصواريخ والطيران المسير في البيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قصفت مليشيات الحوثي، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، بالصواريخ والطيران المسير مناطق سكنية بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

 

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الإرهاب الحوثي الإيرانية استهدف قرى آل حميقان بمديرية الزاهر بالصواريخ والطيران المسير.

 

وبث ناشطون صورًا تظهر أعمدة الدخان والحفر التي أحدثها القصف الحوثي والتي كانت إحداها قرب مدرسة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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