- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية بالصواريخ والطيران المسير في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021
الخليج 365 ـ البيضاء
قصفت مليشيات الحوثي، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، بالصواريخ والطيران المسير مناطق سكنية بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الإرهاب الحوثي الإيرانية استهدف قرى آل حميقان بمديرية الزاهر بالصواريخ والطيران المسير.
وبث ناشطون صورًا تظهر أعمدة الدخان والحفر التي أحدثها القصف الحوثي والتي كانت إحداها قرب مدرسة