وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، مع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، سُبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية في ظل التدخلات الإيرانية السافرة في العديد من الدول العربية وتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف.



كما تطرق اللقاء إلى أوضاع الجالية اليمنية المقيمة في مصر والتي تزايد عددها في السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد منذ انقلاب المليشيات الحوثية، وسُبل تقديم المزيد من التسهيلات لها في ظل هذه الظروف، والتسهيلات التي تقدمها مصر لأشقائها اليمنيين.

واستعرض وزير الداخلية مع نظيره المصري، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود ومبادرات السلام الدولية والإقليمية في بلادنا، ورفض المليشيات الانقلابية الحوثية لها، واستمرار تصعيدها العسكري على محافظة مأرب وقصف الأحياء المدنية ومخيمات النازحين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وتطرق الوزير حيدان، إلى ما تشكله هذه المليشيات من تهديد حقيقي لأمن ممرات الملاحة الدولية، واستخدامها للجزر المترامية والشواطئ اليمنية في عمليات تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر .. منوهاً بضرورة وجود تعاون إقليمي ودولي من أجل وقف هذه التهديدات.

كما أشار وزير الداخلية، إلى قضية حوض صافر العائم وما يمثله من تهديد بيئي خطير على كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر في ظل تعنت المليشيات الانقلابية ورفضها السماح للفريق الأممي المكلف بمعاينة الخزان وتقييم الأضرار والبدء بعملية الصيانة .. مؤكداً بأن حالة الخزان قد وصلت إلى مرحلة سيئة تنذر بحدوث كارثة بيئية في أي وقت، وعلى المجتمع الدولي ودول الإقليم المعنية ضرورة التحرك للضغط على المليشيات الانقلابية لتفادي الكارثة.

من جانبه أكد وزير الداخلية المصري، على موقف مصر الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، والداعم لكافة جهود تحقيق السلام الشامل والدائم وفقا للمرجعيات المتفق عليها .. مجددا التأكيد بأن مصر كانت وستظل داعماً رئيسياً للشعب اليمني وستقف معه في كل الظروف التي يمر بها.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم.