وزير المياه يطلع على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، على مستوى سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة العريش بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغة تكلفته 6.5 مليون دولار، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وتشمل أعمال المشروع إعادة تأهيل عدد من أحواض المعالجة، ومباني الإدارة والمختبر، وأعمال الكهرباء، وصيانة الأحواض التي تضررت جراء الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الانقلابية عام 2015م.

واستمع الوزير الشرجبي، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، ومدير الشركة الاستشارية للمشروع المهندس مصطفى أبو حسين، إلى شرح مفصل حول ما تم إنجازه في المشروع .. مشدداً على ضرورة الإسراع إنجاز الأعمال المطلوبة في منتصف يوليو القادم كحدٍ أقصى لتأمين الاحتياج المتنامي لخدمات المياه والصرف الصحي في عدن.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وضم مسؤولي مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن والشركة الاستشارية المصرية والوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة من الصندوق العربي، سُبل تحسين الأداء في استكمال تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى في العريش وجبل حديد وشبكات الصرف الصحي في المعلا وخورمكسر، والإجراءات اللازمة لتمديد آجال السحب لأعمال المرحلة الأولى من القرض حتى نهاية العام الجاري، والبدء في أعمال المرحلة الثانية كما هو مخطط له في التصاميم الفنية للمشروع البالغ تكلفته الإجمالية 20 مليون دينار كويتي.