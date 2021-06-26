مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة شمال غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استدرجت وحدات من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، الجمعة، مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد، شمال غرب مأرب.



ودارت اشتباكات عنيفة بعد استدراج الجيش لمجاميع من المليشيا إلى منطقة “اليعرف” شمال شرق وادي حلحلان، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من المليشيا، بينما لاذ من بقي منها بالفرار، مخلّفة وراءها عتاداً وذخائر متنوعة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، استهدفت مدفعية القوات الحكومية، آليات وتعزيزات المليشيا التي كانت في طريقها إلى عناصرها، في المنطقة ذاتها، ومصرع من كانوا على متنها.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران التحالف والتي ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح