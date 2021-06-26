شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشهار رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

أُشِهرَ اليوم السبت رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون ميليشيا الحوثي، والتي تضم عددا من الناشطات والناجيات من قبضة مليشيات الحوثي الارهابية.



وأكدت رئيسة الرابطة نورا الجروي، أن تأسيس هذه الرابطة جاءت في اطار تصعيد ملف الناجيات حقوقيا وانسانيا في المحافل الدولية وفرض عقوبات على مليشيات الحوثي الإرهابية التي ترتكب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق النساء في اليمن.

كما تحدثت عدد من المختطفات الناجيات من سجون المليشيا عن ماتعرضن له من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانيّة وعن الظروف والمعاناة التي يواجهنها بعد الاعتقال.