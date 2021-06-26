تنظيم ورشة عمل بعدن حول تعزيز الشراكة في مواجهة خطاب الكراهية والمناطقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم المركز اليمني لدعم الإعلام، بالشراكة مع مؤسسة تحديث للتنمية وبدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تعزيز الشراكة والتشبيك من اجل مواجهة خطاب الكراهية والمناطقية في وسائل الاعلام والمجتمع المحلي.



وتناقشت الورشة بمشاركة عدد من الصحفيين والاعلاميين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني بعدن، عدداً من المواضيع المرتبطة بمفهوم خطاب الكراهية واثاره على المجتمع، والسبل المثلى لمعالجة الاشكاليات الناجمة عنه.

وفي الافتتاح، اشار المدير التنفيذي للمركز اليمني لدعم الإعلام اصيل سارية، إلى أن خطاب الكراهية هو اداء هدم خطيرة على المجتمع وخاصة في ظل الصراع التي تشهده البلاد...موكداً على اهمية اقامة مثل هذه الورش في تعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة خطاب الكراهية والمساهمة في الحد من الاثار السلبية والانتهاكات الناتجة منه، بما يكفل من دعم وتشجيع الاصوات الداعية الى إحلال عملية السلام القادمة للبلاد.

بدورهما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تحديث للتنمية ايوب عامر، ومنسق الورشة الاعلامي وديد ملطوف، ان الهدف من الورشة تسليط الضوء على الدور المعول لوسائل الاعلام المختلفة في التصدي لخطاب الكراهية ونبذ النعرات المناطقية من خلال ترشيد الخطاب الاعلامي المعتدل في مناقشة القضايا والمشاكل ...منوهين بأهمية تضافر جهود الجميع في سبيل تطبيق وتفعيل آليات وبرامج هادفة تعزز من الحريات العامة وحقوق الإنسان وتخدم المجتمع.

واوصى المشاركين في ختام الورشة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي يلزم الجميع عليه، وخلق شراكة مجتمعية بين مختلف الشرائح لزيادة الوعي والدعوة الى تغليب مصلحة الوطن عن المصالح الخاصة اضافة الى اقامة منصات حقوقية وحملات اعلامية تعزز مبدأ التعايش السلمي والاخاء والمحبة وعدم استخدام كل المصطلحات التي تدعو للحقد والكراهية.