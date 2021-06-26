بن راسية: لن نتهاون في الدفاع عن هويّتنا وكرامة شعبنا وسنحرر صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أركان المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسية، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية مستمرة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.



وقال خلال تفقده أبطال المنطقة العسكرية السادسة في جبهات القتال " لن نتهاون في الدفاع عن اليمن وهويّتنا الوطنية وعن كرامة شعبنا وسنحرر صنعاء وكل المناطق المحتلّة من المليشيا الإيرانية ولن نفرط في شبر من أراضي الجمهورية".

وأشاد بالمعنويات والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش وبالالتفاف الكبير لرجال المقاومة البواسل، مشيداً بما يحققونه من انتصارات متوالية في مختلف الجبهات.. ومشيداً بالإسناد المباشر لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد العميد بن راسية، أن أبطال الجيش والمقاومة وأحرار اليمن باتوا أكثر إصرارًا على دحر المليشيا الحوثية وإنهاء غطرستها واستعادة الدولة كون ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

ودعا بن راسية، الأهالي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للمليشيا الإرهابية بغسيل أدمغتهم والزج بهم إلى محارق الموت.. لافتاً إلى ما تتكبّده المليشيا من خسائر بشرية لا حصر لها في مختلف الجبهات.