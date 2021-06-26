شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفيديو الجريء .. طبيب يُحذر: هذه الأداة التي تستخدمها الفتيات تسبب فقدان ‘‘العذرية’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة واسعة من الجدل، سببتها بلوجر تُدعى «صبا» عبر موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك» بعدما خرجت بـ 4 مقاطع فيديو جريئة، تنصح فيها الفتيات باستخدام كأس الحيض، بدلًا من الفوط الصحية، خلال فترات الدورة الشهرية.

أسلوب عرض جرىء

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وظهرت الفتاة خلال مقاطعها بالترويج لكأس الحيض، زاعمة أنه يُمكن للفتيات والمراهقات استخدامه، وليس السيدات عقب الزواج فقط.

وبدأت «صبا» بشرح طريقة استخدامه، وتثبيته داخل «المهبل» للتخزين دماء الحيض بداخله طيلة اليوم، قبل تنظيفة وغسله لعودة استخدامه مُجددًا.

وأشارت بلوجر التيك توك، إلى أن الأمر مغامرة لبعض الفتيات اللاتي يجهلن طبيعة وشكل أجسامهن، موضحة أنه بديل جيد عن الفوط الصحية المعتادة لسهولة الحركة به، فضلًا عن منعه لنفاذ روائح كريهة خلال تلك الفترات.

هجوم على البلوجر.. مينفعش للبنات غير المتزوجات

وعقب انتشار تلك المقاطع، بدأت العديد من الفتيات بالهجوم على البلوجر، مؤكدين أن الأمر لا يجوز لمن لم يسبق لها الزواج، ويشكل أضرارًا بالغة عليها.

فيما استغاثت إحدى الفتيات بوزارة الصحة والسكان المصرية، بوقف ما يحدث، ولإيقاف بيعه أو حتى استيراده لما يشكله من مخاطر على الفتيات.

طبيب يفجر مفاجأة: بيفقد العذرية ويفض غشاء البكارة

من جانبه، علق الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، على هذا المنتج، مؤكدًا إنه لا يجوز مطلقًا للفتيات قبل الزواج، لما يسببه من فض غشاء البكارة، وفقدان الفتيات للعذرية، قائلًا: «حتى لو سيلكون ده جسم صلب بيتثبت داخل المهبل طبيعي هيفض غشاء البكارة ويفقد للبنت عذريتها».

وتابع الدكتور عمرو حسن، خلال حديثه لـ «هُن»: «المنتج ده بيتثبت لحفظ دماء الدورة الشهرية، ومن ثم استبداله، وده مناسب جدًا للمتزوجات لكن غير المتزوجات خطر هيفقد عذريتهم، المنتج أهم مميزاته هو السباحة خلال فترات الحيض، فضلًا عن أنه يعطي للسيدة الراحة في الحركة، ولا يؤثر على شكل الملابس أو يُسرب، لكنه للمتزوجات».

وأشار الطبيب إلا أن هذا المنتج عادًة ما يُباع عبر مواقع الإنترنت «أون لاين» لانتشاره في بلدان الغرب، وليس البلدان العربية، كما أنه يُصنع من السيليكون.

هل يمكن فقدان العذرية بسهولة

وعن السؤال الشائع الذي يهيب الفتيات حول فقدان العذرية، أكد الطبيب أنه أمر ليس سهل على الإطلاق، قائلًا: «في حالة كأس الحيض بتحصل لأنه جسم صلب، وممكن يحصل إذا تعرضت الفتاة لحادثة كسر في الحوض قد تصل لهذا المصير، أو العلاقة الزوجية، لكن ممارسة الرياضة أو ركوب الدرجات لا يؤثر على العذرية كما يزعم البعض».

ما هو كأس الحيض؟

كأس الحيض من المنتجات الصحية المصنوعة من السيليكون لجمع دماء الحيض لمدة قد تصل إلى 12 ساعة، ويأتي هذا الكأس بالعديد من الأحجام لتناسب السيدات.

وهو مادة مريحة لا تسبب الروائح، ويمكن ممارسة كافة الأنشطة به كالسباحة أثناء الدورة لشهرية، وقد يصل عمره إلى عشر سنوات.