شكرا لبحثكم عن خبر من بينهم الجنسية اليمنية .. الإمارات تضع شرط واحد لمكافئة مالية كبيرة وإقامة طويلة تشمل هذه الفئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شرطة دبي عن برنامجها الخاص لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة في المجال الأمني والخدمي. واوضحت شرطة دبي ان اصحاب تلك المواهب الامنية ليس محصورا على جنسية بعينها ، بل يشمل كافة الجنسيات. وأكدت انها ستمنح من يمتلك تلك الموهبة مكافآت مالية كبيرة إلى جانب الإقامة طويلة الاجل او ما يطلق عليها الاقامة الذهبية.

وكانت دولة الإمارات قد كشفت قبل عامين عن برنامجها للإقامة الذهبية لأول مرة، الذي يمنح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطولة داخل البلاد، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات اعتماد وتفعيل المنظومة الجديدة رسميا. ومنذ ذلك الحين، حصل العديد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية، على هذه "الإقامة الذهبية"، من بينهم فنانين وشخصيات إعلامية ورياضيين.

ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر؛ المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والمطرب اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر. كما حصلت الفنانة تقلا شمعون على الإقامة الذهبية في الإمارات، إلى جانب كل من، الفنانة نيللي كريم، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية هالة سرحان، والمطرب جوزيف عطية، والفنانة نادين نجيم، والمخرج محمد سامي، والفنانة نبيلة عبيد، وأخيرا، الفنانة التونسية دارين حداد.

الفنان اللبناني راغب علامة، كشف عن حصول أسرته أيضا، على الإقامة الذهبية، قائلا إن انتقالهم للعيش في دبي، كان أسعد شيء بالنسبة له، لأنه يمنحهم بيئة آمنة وعادلة وإيجابية، بعيدا عن الاضطرابات التي يشهدها لبنان.