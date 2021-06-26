شكرا لبحثكم عن خبر لاتتناول التوت اذا كنت من هؤلاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، عن فوائد التوت البري على صحة الإنسان، لما يحتويه من عناصر غذائية تجعله من المنتجات المفضلة لدى الأطباء ولكن ليس لكل الفئات.

وأشارت خبيرة التغذية الروسية، إلى الأشخاص الذين لا يجب أن يتناولوا فاكهة التوت البري، مشددة على ضرورة ابتعاد الذين يريدون أن يفقدوا وزنهم عن تلك الفاكهة.

وأوضحت أن التوت يزيد من الشهية، فإذا قرر الشخص تقليل محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي، عليه استبعاد التوت مؤقتًا من النظام الغذائي، أو استخدام التوت مع الزبادي أو الجبن الطري.

وأضافت أن 400 غرام من التوت يوميًا هو معدل لا يضر بالصحة بالنسبة للبالغين، لكن يجب التخلي عن التوت في حالة الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي أو التهاب المعدة والقرحة المعدية أو مشاكل في الكلى.