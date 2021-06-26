شكرا لبحثكم عن خبر نصيحة .. لصحة الدماغ والجسم بشكل عام تناول هذه الاغذية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعتبر المكملات الغذائية ضرورية لصحة الجسم بشكل عام، وصحة الدماغ بشكل خاص، لذا يُنصح بتناول أنواع عديدة من المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ.

فيما يلي أفضل 4 مكملات غذائية لتعزيز صحة الدماغ:

1. أحماض أوميغا 3 الدهنية

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الدماغ، فإن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية هي الخيار الأفضل. ثبت أن أوميغا 3 تعمل على تحسين الوظائف في الدماغ، مثل الذاكرة وأوقات رد الفعل، وتلعب دورًا مهماً في مكافحة شيخوخة الدماغ.

2. فيتامينات ب

من المهم أيضًا التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامينات ب للمساعدة في دعم مسارات الناقل العصبي في الدماغ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حالتك المزاجية.

وبحسب الخبراء، فإن فيتامين ب 12 يلعب دوراً حيوياً في إنتاج الناقل العصبي السيروتونين، المسؤول عن استقرار مزاجنا وسعادتنا. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، لزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب السريري.

3. فيتامين هـ

يعمل فيتامين هـ كمضاد للأكسدة وقد يدعم صحة الدماغ بشكل عام. تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (هـ) يحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما يكون إنتاج وتراكم الأكسجين في الدماغ غير متوازن. بعض الآثار الجانبية للإجهاد التأكسدي هي التعب وفقدان الذاكرة والصداع المتكرر.

4. الأحماض الأمينية

تعتبر الأحماض الأمينية أهم مكمل لصحة الدماغ. ومع ذلك، تأكد من مراجعة طبيبك قبل تناول الأحماض الأمينية للتأكد من أنها لا تتداخل مع أي أدوية ومكملات أخرى.

وبحسب الخبراء فإن الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للناقلات العصبية. على سبيل المثال، بدون الأحماض الأمينية 5HTP لا يستطيع دماغك إنتاج السيروتونين، المعروف أيضًا باسم هرمون “الشعور بالرضا” الذي يساعد على توليد مشاعر الرفاهية والسعادة. وبالمثل، فإن الحمض الأميني L-tyrosine هو مقدمة للدوبامين، الناقل العصبي المسؤول عن التأثير على مزاجنا ومشاعر المكافأة والتحفيز.