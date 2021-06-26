شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يعلن رفضه احتلال شبوة.. ويقطع اتصالاته بالشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت قطع كافة الاتصال والتواصل مع الطرف الآخر في اتفاق الرياض جراء قيام قوات أمنية باقتحام ساحة كانت معدة لاحتضان فعالية نظمها المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة فجر اليوم.

واصدر المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي عبدالله الكثيري، بيانا صحفيا تضمن إيقاف كافة أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الطرف الآخر في اتفاق الرياض حتى يتم وضع ملف محافظة شبوه في صدارة أولويات تنفيذ اتفاق الرياض، ومعالجة الأوضاع فيها بشكل كامل.

وكان الانتقالي قد دعا لإقامة فعالية في وادي عبدان عقب انتهاء عمل الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن الاسبوع الماضي لرفض ما أسمته "احتلال شبوة".

وتقول السلطات في شبوة إن قوات الأمن تعرضت في ساعات متأخرة من مساء أمس لاستهداف من قبل مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية نصاب وسط المحافظة.

وبحسب مصدر أمني، فإن أفراد الأمن في منطقة "حفرة" بوادي "عبدان"، تعرضوا لإطلاق الأعيرة النارية الساعة الثالثة فجرا، ما دعى قوات الأمن للانتشار وفض تجمعات مسلحين تابعين للانتقالي من أمام منصة كانت معدة لفعالية ينفذها موالون للمجلس، دون وقوع اي إصابات.