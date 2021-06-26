شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية الأمريكية: لا نعترف إلا بالحكومة الشرعية في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت الخارجية الأمريكية أن حكومة اليمن هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تعترف بها مؤكدة أن الحوثيين يركزون على إشعال الحرب أكثر من سعيهم لتحقيق السلام.
وقالت الوزارة في تغريدات على تويتر إن هناك تقارير إعلامية خاطئة بشأن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قد دعا يوم أمس المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن.
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