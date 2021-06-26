شكرا لبحثكم عن خبر خطوة حوثية جديدة لضرب النظام المصرفي في اليمن ونهب حوالات المواطنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شرعت اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيا الحوثي والتي يقودها الوزير السابق صالح شعبان، في إجراءات لإصدار ما سمته "الريال الإلكتروني"..

وقالت مصادر مطلعة ، إن الميليشيات تخطط لأن يكون هذا الريال المزعوم، بديلا للعملة الورقية، لسببين أولهما خصم نسبة 50%‎ من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

كما تنوي ميليشيا الحوثي، بحسب المصادر، الاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدال بما تسميه "الريال الإلكتروني".

يشار إلى أن المساعي الحوثية هذه أتت بعد أن اتهمت الميليشات البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرتها.

و بدأت ميليشيات الحوثي على ما يبدو تمهد لما يعرف بـ "الريال الإلكتروني" في خطوة جديدة نحو ضرب وشرذمة النظام المصرفي والنقدي في اليمن،

فبعد أن أغلقت المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة إلكترونية!