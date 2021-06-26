شكرا لبحثكم عن خبر الاعدام لـ 4 من قتلة عبدالله الاغبري ( الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أيدت المحكمة العليا الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، حكماً استئنافيا في قضية الشاب عبدالله الأغبري، الذي قتل جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له في شهر أغسطس من العام الماضي.

وقال محامي عائلة الأغبري، وضاح قطيش: “صدر اليوم حكم المحكمة العليا في قضية المغدور به عبدالله الأغبري”.

وأوضح قطيش في صفحته في “فيسبوك”، أن المحكمة أيدت الحكم الاستئنافي، “بجميع فقراته بإعدام المتهمين من الأول حتى الرابع والحكم بالسجن خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظة”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في ديسمبر الماضي، حكماً يقضي بتعديل حكم ابتدائي إلى الإعدام لأربعة مدانين فقط، بدلاً عن خمسة، كما قضى بتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس.

عبدالله الأغبري، قتل في أغسطس من العام الماضي، في أحد مشافي مدينة صنعاء، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له داخل أحد المحلات التجارية.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي، أن الأغبري، توفي نتيجة النزيف الداخلي الشديد في الصدر والبطن، بسبب تعرضه للتعذيب القاسي لساعات طويلة.

وعقب مقتله، نشر ناشطون مقاطع فيديو، تظهر عملية التعذيب الذي تعرض له، إذ اندلعت احتجاجات شعبية في صنعاء على خلفية القضية وتعامل سلطات الحوثيين معها.