شكرا لبحثكم عن خبر هادي يجتمع بنائبه ورئيس الحكومة بحضور مدير مكتبه ووزير الخارجية ليبلغهم رفضه التجربة الإيرانية ... تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جدد الرئيس عبدربه منصور هادي، رفضه لفرض التجربة الايرانية، مهما كلف من تضحيات.

وقال خلال اجتماع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك، إن جماعة الحوثي تواصل التصعيد على اليمنيين خدمة لأجندة ايران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات.

وشدد هادي، على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التدابير الملحة لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة بالتكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات والاجهزة ذات العلاقة.

وأطلع الفريق محسن ورئيس الوزراء الرئيس هادي إلى ايجازا شمل جوانب ومجالات واحتياجات المجتمع وتطورات الاحداث على المستوى الميداني وجوانب التنمية والخدمات والاحتياجات العامة المرتبطة بواقع المواطن المعيشي والخدمي.