شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة تعلن جديد كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية اليوم السبت تسجيل حالة إصابة وحيدة بكورونا في العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي وصل بوابتي نسخة منه إنه تم تسجيل 14 حالة شفاء جميعها في تعز فيما سُجلت حالة وفاة واحدة بحضرموت ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6906) منها (1358) وفاة و(4019) تعافي.

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