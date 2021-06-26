شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. عملية نوعية للجيش الوطني شمال المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل عدد من عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، مساء أمس الجمعة، بنيران الجيش الوطني شمال غرب المدينة.



وقال مصدر ميداني للمركز الإعلامي لمحور تعز بحسب بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إن 5 من عناصر الحوثيين قتلوا في عملية نوعية نفذها أبطال الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمال المدينة".

وأضاف المصدر الميداني أن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين من عناصر المليشيات، مشيراً إلى أن الجيش الوطني استهداف تمركزاً للحوثيين سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى.