تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ 26من يونيو من كل عام.



وأكد وكيل وزارة الداخلية خلال زياراته لعدد من النقاط الأمنية بمأرب ضمن حملة التوعية الميدانية، أهمية تفعيل وسائل التوعية بمخاطر المخدرات ورفع مستوى الوعي بين الشباب وجميع فئات المجتمع..لافتا الى خطورة آفة المخدرات علی المجتمع والاقتصاد والصحة العامة.

فيما أوضح وكيل محافظة مأرب أن مليشيات الحوثي تستغل أوضاع الحرب وتعمل بوتيرة عالية علی مضاعفة تهريب المخدرات التي تستخدمها لتمويل حروبها على اليمنيين فضلا عن استعمالها للسيطرة على عقول وأفكار الأطفال والشباب لتزج بهم في حربها العبثية.

من جهته أشاد قائد القوات الخاصة العميد يحيی اليسري، بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات وإحباط عدة عمليات تهريب تم خلالها ضبط كميات كبيرة من المخدرات أثناء ما كانت في طريقها إلی مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وإحالتها للجهات المختصة خلال الفترة الماضية..داعيا جميع فئات المجتمع إلی التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي حالات ترويج للمخدرات أو محاولات لتهريبها .

بدوره تحدث مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد ناصر الأعوش في كلمته خلال فعالية خطابية نظمتها إدارته اليوم بمأرب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عن المعاهدات والقوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها غالبية دول العالم للحد من انتشارها والاتجار بها نظراً لخطورتها وتأثيرها علی الفرد والمجتمع والأمن والاقتصاد الدوليين.

واكد ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات الی مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الأعوام الماضية بعد أن جعلت المليشيات من اليمن محطة عبور لإغراق دول الجوار بالمخدرات واستعملتها كمصدر لتمويل حربها المتواصلة منذ 6 سنوات واستغلتها لتطويع الشباب وإخضاعهم لمخططاتها.