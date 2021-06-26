مناشدات لإنقاذ كلية التربية في سقطرى من الإغلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أطلق رئيس جامعة حضرموت محمد سعيد خنبش، مناشدة عاجلة لإنقاذ كلية التربية في سقطرى من الإغلاق.



وقال في بيان "إلى العقلاء من أبناء سقطرى الطيبة الغالية، والمخلصين الغيورين على مستقبل التعليم في سقطرى، وإلى المتفائلين بمستقبل زاهر للأرخبيل.. إلى كل الطيِّبين في سقطرى، الصافيةِ قلوبُهم، الصادقةِ نواياهم، النقيةِ سرائرُهم، أناشدكم بأن أنقِذوا كليتَكم الجامعيةَ من الإغلاق".

وأضاف "صُونوا نَواةَ التعليم الجامعي في جزيرتكم من الضياع، وحافِظُوا على مستقبل التعليم الجامعي في جزيرتِكم من الانهيار".

وتابع"غَـلِّبُوا مصلحةَ وطنِكم وجزيرتِكم على مصالحكم الشخصية الضيِّقة، وعلى تَجاذُباتكم الحزبية".

وفي 12 يناير /كانون الثاني الماضي، قال رئيس جامعة حضرموت إن كلية التربية في سقطرى تواجه مخاطر التوقف خلال العام الجديد لعدم القدرة على دفع المبلغ الكبير الذي يطلبه صاحب المبنى.

ووجه مناشدة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني بسرعة إنشاء مبنى خاص بالكلية، وسكن طلابي وسكن للكادر التعليمي للاستمرار العملية التعليمية.

يشار إلى أن كلية التربية في سقطرى تابعة لجامعة حضرموت ولا تملك حتى اليوم مقرا خاصا بها منذُ تأسيسها في العام 2000م فيما يدرس الطلاب في مبنى مستأجر وسط مطالب بضرورة توفير مقر خاص بالكلية.