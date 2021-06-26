"التعليم المفتوح" تستكمل أستعداداتها لأداء أمتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكملت عمادة كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت بالمكلا، استعداداتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2020 .



وأكد عميد الكلية الدكتور محمد سالم بن جمعان أن الإمتحانات التي دشنت السبت، في عدة مراكز إمتحانية بالمكلا والهجرين وريدة الجوهيين والمهرة وقصيعر والشحر وغيل بن يمين وغيل باوزير في نفس الوقت تحت إشراف لجنة متخصصة ، حيث يجلس لأدائها قرابة ( 2655 ) طالب وطالبة موزعين في تخصصات ( صحافة وأعلام – لغة عربية – لغة أنجليزية – دراسات أسلامية – تاريخ – جغرافيا – رياض الأطفال – محاسبة – أدارة أعمال – قانون ) ، وشدد على الالتزام التام بمعايير وإجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع كل التدابير الاحترازية اللازمة .

وأكد نائب عميد الكلية للشؤون الطلاب الدكتور خالد الكلدي أن الكلية اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات، وتوفير قاعات تستوعب الأعداد.

وحث مسجل الكلية علي بكران بازياد الطلبة على الإستعداد الجيد للإمتحانات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج العلمية والإلتزام والتقيد بالنظم واللوائح أثناء سير الإمتحانات، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية.