866 انتهاك بحق زعماء القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 866 انتهاك بحق زعماء القبائل خلال الفترة من 1 يناير 2016م ـ 30 مارس2021م في 13 محافظة تشمل صنعاء، أمانة العاصمة، عمران، حجة، صعدة، ريمة، ذمار، إب، تعز، المحويت، الجوف، البيضاء، الضالع.



وتنوعت الانتهاكات بين جرائم القتل والتصفية والسحل وإحراق الجثث وقتل العديد من المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل ونهبها والسطو على ممتلكاتهم الخاصة والتشريد والتهجير الإجباري وجرائم الإصابة.

حيث وثق الفريق الميداني للشبكة 89 واقعة قتل قامت مليشيات الحوثي بتصفيتهم خلال الفترة الزمنية للتقرير بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام أطفالهم ونسائهم.

فيما قامت مليشيات الحوثي بإحراق 13 جثة بعد قتلهم بالإضافة إلى 16 حالات قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات قتل تصفية واغتيال.

ووثق الفريق الميداني للشبكة تسع حالات قتل دهس بالأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي.

كما سجل الفريق 25 حالة إصابة طالت شخصيات اجتماعية بالإضافة إلى (52) حالة اعتداء وضرب وسوء معاملة.

كما سجل فريق الرصد الميداني (47) حالة اعتقال واخفاء قسري طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرت الحوثي بالإضافة إلى (142) حالة اعتقال واخفاء قسري طالت أولاد ونساء وأشقاء لبعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية.

ووثق الفريق التابع للشبكة 72 حالة تفجير وتفخيخ لمنازل وجهاء ومشائخ في مناطق سيطرة الحوثي.

التقرير سجل أيضا (168) حالة اقتحام وتفتيش ومداهمة طالت منازل مشائخ واعيان اليمن، بإضافة إلى (78) حالة نهب ممتلكات خاصة واحتلال، و(165) حالة نهب سيارات مختلفة اﻷنواع وشاحنات ومولدات كهربائية مختلفة الأحجام.