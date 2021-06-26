بدء دورة تدريبية بعدن حول تحسين جودة الرعاية الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية حول تحسين جودة الرعاية الصحية، نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.



تهدف الدورة على مدى اسبوعين، إكساب 19 صحياً، معارف ومفاهيم في مجال معايير الجودة والموارد البشرية والسياسات والإجراءات الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

واشار وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، الى حرص الوزارة على وضع الجودة في المرتبة الأولى ضمن أولويات الرعاية الصحية الأساسية في المرافق والمراكز الصحية، سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد وشحة الإمكانيات...مثمناً جهود مركز الملك سلمان في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف مستشفيات المحافظات اليمنية.

من جانبهما اكد منسق القطاع الصحي بمركز الملك سلمان بعدن الدكتور عبدالله الهدار ومديرة مكتب الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، على ضرورة استمرارية التعاون لدعم القطاع الصحي وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل لتحسين اداء الكوادر المؤهلة والوصول إلى الأهداف المرجوة في كافة المرافق الصحية.