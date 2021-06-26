شكرا لقرائتكم خبر عن لن ترميها بعد اليوم .. فوائد أغلى من الذهب لقشرة هذه الفاكهة أبرزها تخفض ضغط الدم وترفع هرمونات الذكورة لدى الرجال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر البطيخ من أشهر الفواكه في العالم، فمحتواه المائي الغزير، والذي يصل إلى 92 في المائة، يجعله فاكهة مفضلة لكثير من الناس عندما يكون الطقس حارًا.

يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الهامة، وحتى الآن، كثير من الناس يأكلون الفاكهة فقط، على الرغم من أنه يمكن أيضًا تناول قشور البطيخ مثل الخيار، إلى جانب كونها طازجة، فتتمتع قشرة البطيخ أيضًا بفوائد صحية.

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وفي هذا الإطار استعرض موقع Kompas ، بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من استهلاك قشر البطيخ، وكانت كالتالي:

-زيادة الإثارة الجنسية

أظهرت العديد من الدراسات أن قشرة البطيخ يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف إلى المتوسط، ويرجع ذلك إلى محتوى الحمض الأميني سيترولين الذي يتركز في الجلد.

وأظهرت دراسة بعنوان "مكملات L-citrulline عن طريق الفم تحسن صلابة الانتصاب لدى الرجال المصابين بضعف الانتصاب الخفيف" أن تناول مكملات L-citrulline يمكن أن يحسن الانتصاب دون العديد من الآثار الجانبية المحتملة.

-تعظيم الأداء الرياضي

بالإضافة إلى زيادة الرغبة الجنسية، يمكن للحمض الأميني سيترولين أيضًا تحسين الأداء الرياضي، فيمكن أن يتسبب الحمض الأميني سيترولين في تمدد الأوعية الدموية.

أظهرت دراسة بعنوان "مكملات l-Citrulline تحسن حركية امتصاص O2 وأداء التمارين الرياضية عالية الكثافة لدى البشر" أن مكملات السيترولين تزيد من توصيل الأكسجين إلى العضلات وبالتالي لديها القدرة على تحسين أداء التمرين.

-يخفض ضغط الدم

أظهر بحث بعنوان "مكملات مستخلص البطيخ يقلل من ضغط الدم في الكاحل ومؤشر زيادة الشريان السباتي لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم" أن مكملات مستخلص البطيخ يمكن أن تساعد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في ضغط الدم.

ومن المرجح أن تكون مكملات السيترولين أكثر فعالية، وفق دراسة أخرى بعنوان "تأثير مكملات L- سيترولين على ضغط الدم، فقالت إن مكملات السيترولين الموجودة في قشرة البطيخ يمكن أن تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

-تلبية احتياجات الألياف

فائدة أخرى لقشرة البطيخ هي أنها مصدر غني بالألياف، فالنظام الغذائي الغني بالألياف له العديد من الفوائد الصحية، مثل المساعدة في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القولون، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما تجعلك ممتلئًا بشكل أسرع، مما يساعد على الوصول إلى وزنك المثالي والحفاظ عليه.

المصدر: مصراوي