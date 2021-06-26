تدشين دورة مهارية وتطبيقية في صناعة الإكسسوارات وعجينة السيراميك وفن الريزن بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - القطن

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي اليوم، بمديرية القطن دورة مهارية وتطبيقية في صناعة الاكسسوارات وعجينة السيراميك وفن الريزن التي تمولها مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ضمن برنامج الحياة عمل في نسخته العاشرة.



وتستهدف الدورة خلال 28 يوماً 10 فتيات من فئة الصم والبكم من مديرية القطن وضواحيها بواقع شهر تدريب وتطبيق عملي وثلاثة أشهر متابعة وتسويق وتقييم من قبل مدرسة الإرادة للصم والبكم للتعليم الأساسي ومعهد تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.

وأشاد الوكيل السعيدي بالجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ممثلة برئيس مجلس أمنائها المهندس الشيخ عبدالله أحمد بقشان ومشاريعها الحيوية الرامية لخدمة الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع والتي أُهملت في فترات سابقة، مشدداً للمتدربات على ضرورة الاستفادة القصوى من الدورة وتطبيق ما تم تدريبه حرفياً حتى إعالة أُسرهن وفتح مشاريع خاصة بهن تدر عليهن بالدخل المادي الوفير.

من جهته لفت المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، ومدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب الى ضرورة التدريب والتأهيل لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجها بالمجتمع في شتى مناحي الحياة حتى تصبح شريحة فاعلة تتعاطى مع القيم والثوابت المجتمعية لبناء الدولة والتأقلم مع مخرجات العصر.

وجرى في حفل التدشين استعراض كلمة عن ادارة معهد تعليم وتأهيل ذوي الاعاقة بوادي حضرموت والمشاركات في الدورة بلغة الاشارة ثمنت بدور مؤسسة حضرموت تنمية بشرية لقيامهم بدورات تدريبية وتأهيلية تساهم في توفير أعمال لهن للخروج الى سوق العمل بمشروع يدر عليهن بالدخل المادي في ظل أوضاع البلاد الصعبة ..