اختتام الدورة التدريبية لمتطوعات المجتمع لإكتشاف حالات الملاريا بالريدة وقصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا فعاليات الدورة التدريبية حول ‘‘ التدبير التكاملي لاكتشاف حالات الملاريا بأشراك المجتمع للمتطوعات بمديرية الريدة وقصيعر ‘‘ بساحل حضرموت التي استمرت على مدى 6 أيام نفذتها المدربة الدكتورة نوار العمودي مسئولة السياسة العلاجية بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت.



ويأتي ذلك برعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بمشاركة 25 متدربة.

خلال الدورة تلقت المتدربات عدد من المعلومات والمهارات حول كيفية التعامل مع حالات الملاريا وفحصها ومعالجتها والتعامل مع حالات فقر الدم وحالات الاسهال أضافة إلى كيفية إحالة الحالات التي تستدعى الإحالة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالملاريا بهدف تدريب متطوعات على التدبير التكاملي لاكتشاف حالات الملاريا وكيفية أشراك المجتمع في مثل هذه التدخلات للحد من انتشار المرض.