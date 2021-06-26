مركز الٳرتقاء يختتم فعاليات وانشطة العام الجامعي 2020- 2021م ويكرم خريجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

نظم مركز الإرتقاء الجامعي للتنمية بالمكلا التابع لجمعية رعاية طالب العلم، الجمعة، حفلا خطابيا وتكريمي اختتاماً لفعاليات وأنشطة المركز للعام الجامعي 2020-2021م وتكريماً للجهات المساهمة في إنجاح فعاليات المركز والطلاب المتفوقين والمتميزين وخريجي المركز والعاملين فيه، بقاعة مركز جامعة حضرموت لطب الأسرة.



وفي الحفل الذي بدأ بآيات من القران الكريم تلاها الطالب عبدالله عمر عبدالمانع رحب الأستاذ محمد بلعجم مدير المركز بضيوف الحفل وقال بلعجم " إن هذا الحفل يأتي ختاماً لجهود عام جامعي حافل بالأنشطة والفعاليات والتي من أبرزها أسبوع الريادة الثاني الذي نفذه المركز في شهر مارس المنصرم وتكريماً لـ 18 خريج من جامعات ومعاهد مختلفة

وخلال كلمته وجه بلعجم جزيل شكره للجهات المساهمة في نجاح أنشطة المركز وعلى رأسهم جمعية رعاية طالب العلم، كما عبر عن شكره لشركاء النجاح طلاب وإدارة المركز .

وفي كلمة جمعية رعاية طالب العلم الجهة المشرفة على المركز والتي ألقاها الأستاذ خالد معروف باهرمز نائب المدير التنفيذي للجمعية تحدث فيها عن الأدوار والإهتمامات التي توليها الجمعية للمركز التابعة لها ، مؤكداً أن جمعية رعاية طالب العلم تهتم بالطلاب وخاصة طلاب المراكز الطلابية عن طريق تنفيذ عدد من البرامج والانشطة والفعاليات المختلفة التي تسهم في تعزيز قدرات الطلاب.

وبدوره تحدث الخريج عبدالله القباطي نيابة عن الطلاب الخريجين شاكراً جمعية رعايةطالب العلم ومركز الإرتقاء الحاضن لهم خلال مشوارهم الجامعي، وأشار القباطي إن اكمال المرحلة الجامعية شرف يفتخر به كل طالب.

شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية والوصلات الإنشادية التي نالت إستحسان الحضور. وتكريم الخريجين للمركز وجمعية رعاية طالب العلم بدرع الوفاء .

حضرالحفل الدكتور عادل باسدس مدير مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب، والأستاذ محمد الحدري المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول الإنساني، والاستاذ سعيد صالح مرزوق رئيس حي المساكن، والأستاذ عمر طالب بارجاش مدير شؤون الطلاب بجامعة القرآن فرع المكلا، والشخصية الإجتماعية عبدالله سويد والعم عوض جوبان.