شكرا لقرائتكم خبر عن إحذر استخدام ‘‘الفازلين’’ في هذه المنطقة الحساسة من جسمك ! .. النتائج ستكون سيئة ووخيمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرة الوجه منطقة حساسة جداً تحتاج إلى رعاية واهتمام من نوع خاص، لأن روتين العناية بالبشرة من أهم خطوات الحفاظ على رونقها وجمالها. وأثناء العناية هناك الكثير من المواد المضرة بالبشرة التي يستخدمها البعض كعلاجات لاعتقادهم أنها جيدة وغير مؤذية دون علمهم بمدى تأثير هذه المواد وضررها على نضارة وإشراق البشرة.

وسنخبرك عن مواد تضر بالبشرة يجب ألا تضعيها أبداً على بشرتك بعضها سيفاجئك حقاً:

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١- الليمون:

يحتوي الليمون على أحماض من شأنها أن تدمر أسنانك القوية لو استخدمت باستمرار فماذا عن بشرتك؟ تجنبي وضع الليمون على البشرة مهما سمعتِ عن فوائده ذلك أنه قد يسبب تهيجها ويجعل الأمور تزداد سوءاً.

٢- مثبت الشعر:

تستخدم بعض النساء مثبت الشعر كمثبت للمكياج من خلال رشه على الوجه. ولكن احذري سيدتي من استخدام مثبتات الشعر كمثبت للمكياج لأن من شأنها تدمير بشرتك، بل في المرة القادمة وعند استخدام المثبتات على الشعر قومي بوضع منشفه على الوجه لحمايته من آثاره المضرة.

٣- معجون الأسنان:

لا بد وأنك سمعتِ عن فوائد معجون الأسنان للبشرة، ولكن في الحقيقة فإن معجون الأسنان مليء بالمكونات التي تجفف وتهيج البشرة، كما أنه يقوم بتخليصها من زيوتها الطبيعية التي تحقق رطوبة البشرة وتوازنها. كما أن لديه القدرة على حرق الجلد، وترك ندبات لا يمكن علاجها.

٤- الفازلين:

يعتقد البعض أن الفازلين من أفضل مرطبات البشرة الجافة إلا أن الفازلين في الحقيقة يحمل الكثير من الأضرار للبشرة فهو على المدى الطويل يتراكم ويسد المسام ويلتقط الأوساخ ويمنع المسامات من التنفس، ومع مرور الوقت يمكن أن يسبب الجفاف.

٥- الماء الساخن:

قد يعتقد البعض أن غسل البشرة وتنظيفها بالماء الساخن أكثر فائدة ولكن على العكس سيفتح الماء الساخن مسام البشرة وستدخل إليها الأوساخ متسببة بالإصابة بالالتهابات والمشاكل.

استبدلي الماء الساخن بالماء البارد خصوصاً في فصل الشتاء عندما تكون البشرة أكثر جفافاً وحكة.

٦- بيروكسيد الهيدروجين:

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين من أفضل علاجات تطهير الجروح ولكن لا تستخدمينه مطلقاً على وجهك فهو يسبب حرق البشرة ويسحب الزيوت الطبيعية المرطبة منها.

٧- مرطب الجسم:

إن تطبيق مرطب الجسم على الوجه خاطئ جداً فمن الواضح جداً أنه خاص لبشرة الجسم فبشرة الوجه حساسة أكثر من أي مكان آخر في الجسم. ولذلك فالكريمات المخصصة لبشرة الوجه تحتوي على مكونات ذات جودة أفضل من تلك التي تستخدم عادةً للجسم.

٨- السكر:

يسحب الملح والسكر الرطوبة من البشرة وبالتالي يتسببان بجفافها ولذلك فإن استخدام السكر على بشرة الوجه مضر وغير صحي. ويمكن استخدامه لتنظيف الساقين وأجزاء أخرى من الجسم ولكن ليس الوجه، ولذلك تجنبي حتى استخدام المستحضرات التي تحتوي في تركيبتها على السكر.

٩- صودا الخبز:

هناك الكثير من الأشخاص الذين يطبقون صودا الخبز كمنظف للبشرة ولكنها ليست فكرة جيدة لأن استخدام مادة قلوية عالية مثل صودا الخبز، يضر بزيوت البشرة الطبيعية. وتمنعها من الاحتفاظ بالرطوبة.

١٠- الكحول:

إن استخدام الكحول لتطهير البشرة مثل استخدام بيروكسيد الهيدروجين يتم استخدامه لتطهير الجروح ولا يجب استخدامه على الوجه خصوصاً وأنه سيتسبب بالإصابة بالالتهابات والعدوى بدلاً من تهدئة البشرة وتطهيرها.

