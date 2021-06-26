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الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا إستئناف رحلاتها إلى الهند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار مومباي بالهند بعد الجهود المبذولة من قبل  الجهات الرسمية لتسهيل نقل الطلاب المتخلفين عن دراستهم بالهند.

 

و قال مصدر :أن الاستئناف سيكون ابتداءً من السبت القادم من مطار عدن الدولي.

 

وأوضح المصدر:  انه سيتم نقل العالقين الذي تقطعت بهم السبل من مرضى وطلاب انتهت دراستهم في الهند وتنظيم رحلات العودة إلى اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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