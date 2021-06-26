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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الجوية اليمنية تعلن رسميا إستئناف رحلاتها إلى الهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021
الخليج 365 - متابعات
اعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار مومباي بالهند بعد الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية لتسهيل نقل الطلاب المتخلفين عن دراستهم بالهند.
و قال مصدر :أن الاستئناف سيكون ابتداءً من السبت القادم من مطار عدن الدولي.
وأوضح المصدر: انه سيتم نقل العالقين الذي تقطعت بهم السبل من مرضى وطلاب انتهت دراستهم في الهند وتنظيم رحلات العودة إلى اليمن.