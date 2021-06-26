شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استجابة مع دعوة المجلس الانتقالي المئات من ابناء شبوة يحتشدون في مديرية نصاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - شبوة

افادت مصادر في محافظة شبوة ان المئات من ابناء المحافظة احتشدو في مدينة نصاب منطقة "عبدان" استجابة لدعوة اطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي لأحياء فعالية جماهيرية في المدينة



وقالت المصادر ان الفعالية جاءت تنديدا بالأعمال الارهابية والاختطافات التي تقوم بها قوات السلطة بالمحافظة بحق الناشطين من ابناء شبوة مطالبين بعودة قوات النخبة الشبوانية الى المحافظة وفق نصوص اتفاق الرياض الموقعة

الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان الاجهزة الامنية في المحافظة قامت فجر اليوم بمداهمة مكان الفعالية وكسرت المنصة واعتقلت عدد من المشاركين فيها.