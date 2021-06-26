شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكم نهائي في قضية الاغبري بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - صنعاء

أفاد مصدر في محكمة صنعاء عن صدور قرار جديد في قضية الشهيد عبدالله الأغبري .



وبحسب المصدر، فان المحكمة العليا في قضية عبدالله قائد الأغبري اصدرت حكما قضى منطوقه بتأييد الحكم الاستئنافي بجميع فقراته بإعدام المتهمين من الأول حتى الرابع والحكم بالسجن خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظه .

وأختتم المصدر قوله إنه وبهذا القرار ينتظر الشارع اليمني تنفيذ حكم الاعدام على القتلة مالم يكن هناك عفو رئاسي.