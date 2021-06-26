الامارات.. اعتماد هيكلة غرف تجارة دبي لخلق أفضل بيئة استثمار عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم هيكلة غرف تجارة دبي.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اعتمدنا اليوم هيكلة غرف تجارة دبي.. 3 غرف.. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية.. نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي -أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموية رئيسية لدبي.. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال".

وأضاف "اعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث.. والذي سيضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للإمارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً".

واختتم قائلاً غرف التجارة الجديدة.. أمامهم مسؤولية تاريخية جديدة في تعزيز علاقاتنا التجارية الدولية.. وتطوير اقتصادنا الرقمي الجديد.. وحماية مصالح رجال الأعمال.. ودعم حكومة دبي في تطوير أفضل بيئة اقتصادية عالمية في الإمارة".