ياسين يؤكد أهمية دعم فرنسا لبلادنا بمختلف المجالات والتنمية وإعادة الإعمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، أهمية الدعم الفرنسي لليمن في الوقت الراهن على مختلف الأصعدة، وخطط وبرامج التنمية وإعادة الإعمار.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في اللقاءات الموسعة التي عقدتها الغرفة التجارية العربية - الفرنسية، برئاسة رئيس الغرفة فانســان رينـــا، والأمين العام الدكتور صـالح الطيار، ومشاركة عدد من السفراء العرب، وممثلي البعثات العربية، والمهتمين بتطوير التجارة والأعمال في فرنسا ورجال الأعمال والمسؤولين في الشركات الفرنسية الكبرى، واستعرضت اللقاءات، الاستراتيجيات المتعلقة بالبناء والإعمار وتحديث البنية التحتية الأساسية والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتطورات التكنولوجية والخبرات والإمكانيات الدولية بهذا الخصوص.

كما تطرق السفير ياسين، إلى تاريخ العلاقات التجارية اليمنية - الفرنسية الممتدة لحوالي 300 عام، والتي تجسدها حاليا شركة (توتال) الاستثمارية في مشروع تصدير الغاز الطبيعي والنفط .. مؤكدا أنه بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الحالية بسبب انقلاب مليشيات الحوثي وأعمالها الاجرامية المستمرة في تدمير اليمن وعزله، ورفض المليشيات الحوثية للسلام، إلا أنه لا خيار إلا التفاؤل والعمل المشترك حتى إنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق السلام والاستقرار.