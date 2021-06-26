قبيلة قمصيت تؤكد وقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية في القضاء على ظواهر تفشي آفة المخدرات بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد وجهاء وأفراد من قبيلة قمصيت في محافظة المهرة، وقوفها التام والمطلق، إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة، لمكافحة تفشي إنتشار آفة المخدرات في الآونة الأخيرة وتزايد تعاطيها وترويجها والمتأجرة بها داخل محافظة المهرة.



جرى ذلك، خلال لقاء جمع العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير الأمن والشرطة بالمحافظة - مدير البحث الجنائي بالمهرة، مع عدد من وجهاء قبيلة قمصيت، وفي مستهل اللقاء أكد الحضور وقوفهم بالمال والرجال للتصدي ومحاربة هذه السموم القاتلة التي تحاول جهات عديمة الضمير أن تفسد بها نسيج المجتمع المهري.

وقد أشاد نائب مدير الأمن والشرطة، بالموقف الرجولي الذي أقدم عليه عدد من الشيوخ والوجهاء في قبيلة قمصيت، على اصطفافهم صفاً وأحداً ضد هذا العدو المجهول الذي بدء يزعزع صفو وسكينة المحافظة، داعياً القبائل الأخرى إلى الاحتذاء حذو قبيلة قمصيت في محاربة هذه الآفة والتعاون مع الأجهزة الأمنية.