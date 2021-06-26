شكرا لقرائتكم خبر عن قرار للهجرة والجوازات بعدن يتسبب بكارثة للمواطنين تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب قرار مصلحة الهجرة والجوازت بإلغاء لاصق الإضافة في جواز الأم ومنع الأطفال المسافرين من السفر بكارثة حقيقية للمواطنين.

و قال مصدر في مطار عدن الدولي لكريتر سكاي:أنه تم إعادة عديد المسافرين بسبب هذا القرار .

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و أضافوا :أن القرار لم يصل للناس بعد و أن هناك حجوزات سابقة لاطفال بجواز أمهاتهم تفاجأو بمنعهم من السفر بعض هؤلاء الأطفال مرضى ويحتاجون للسفر لمتابعة علاجهم.



و أوضح المصدر :أن عائلات قدمت من صنعاء تم منعهم من السفر بسبب هذا الإجراء.



و ناشد المصدر: السلطات المحلية في مطار عدن الأخذ بعين الإعتبار فترة حجز المسافرين للسفر و فترة صدور القرار .



وكانت مصلحة الهجرة و الجوازات اصدر يوم الاربعاء قرار من رئاسة المصلحة لجوازات مطار عدن الدولي بعدم قبول لاصق الاضافه في جواز الام ونص القرار على ضرورة استخراج جواز منفصل لطفل المضاف في جواز الام.