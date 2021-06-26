شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جنوني للريال اليمني جنوبا واضطراب في اسعار صرف العملة في عموم المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت اسعار صرف الريال اليمني انخفاضا كبيرا في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف والحكومة المعترف بها دولياً.

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وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن أن اسعار صرف الدولار الواحد وصلت اليوم السبت إلى 955 ريال يمني.

واوضحت المصادر أن اسعار السلع ستشهد ارتفاعاً اضافياً نتيجة لانخفاض الريال اليمني.

واضافت المصادر أن اسواق العملات في اليمن تعايش حالة من الاضطراب في فوارق اسعار الصرف التي تختلف من محافظة إلى أخرى.





وكان البنك المركزي في صنعاء قد تحدث الاربعاء الماضي أن البنك المركزي في عدن ضخ مبلغ 600مليار ريال من الطبعة الجديدة في مدينتي عدن والمكلا.

وبحسب خبراء اقتصاد ستؤدي الدفعة الجديدة من العملة المطروحة للتداول إلى حدوث المزيد من التضخم للريال اليمني، وتراجع القوة الشرائية للعملة اليمنية.

المصدر : هشتاق نيوز

